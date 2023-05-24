Пенсионер три дня блуждал по тайге под Красноярском: нашли живым

Пропавшего при сборе черемши 70-летнего красноярца нашли спасатели, подтвердили 24 мая в краевом учреждении «Спасатель».
Об исчезновении 70-летнего мужчины в понедельник утром сообщили волонтеры «Поиска пропавших детей — Красноярск». По словам родственников, в субботу, 20 мая, он уехал на станцию Водораздел Емельяновского района за черемшой, но не вернулся. В воскресенье пенсионер сам дозвонился до сына и попросил помощи, сообщив что заблудился.
Затем телефон его стал недоступен, поэтому два дня поисковые группы из сотрудников полиции, спасателей и волонтеров прочесывали лес вокруг станции, проверяя все места, где мужчина мог бы оказаться.
23 мая рано утром пенсионер снова дозвонился до сына, и тот передал отцу указание спасателей: найти какое-либо возвышенное место и никуда с него не уходить. Это помогло обнаружить сборщика черемши — он ждал поисковую группы около старой опоры ЛЭП.
По словам участников спасательной операции, несмотря на две ночи, проведенные в тайге, здоровью мужчины ничего не угрожает.