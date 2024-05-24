Пьяный без прав сбил девушку на переходе и сбежал (видео)

В Октябрьском районе Красноярска переходившая дорогу девушка попала под колеса пьяному водителю без прав, сообщили 24 мая очевидцы происшествия.

Авария произошла 23 мая около 0:30 на перекрестке улиц Копылова и Киренского — переходившую дорогу 26-летнюю девушку сбила неизвестная машина и скрылась. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что красноярка пересекала проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. Помощь ей оказали очевидцы происшествия, пострадавшую госпитализировали. Девушка жива и ищет видео с регистраторов машин, находившихся в момент аварии на перекрестке.

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В дорожной полиции также сообщили, что нарушителя уже задержали — это 25-летний красноярец, никогда не получавший прав на управление автомобилем и не вписанный в страховку. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составили четыре протокола о нарушениях.

Кроме этого, накажут владельца автомобиля за то, что доверил машину человеку без прав.