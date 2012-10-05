Красноярка устроила скандал в такси по дороге из роддома: заподозрили в пьянстве (видео)

Красноярцев возмутило поведение отказавшейся платить за такси беременной молодой женщины.

Видеозапись разговора таксиста одной из фирм с клиенткой появилась сегодня в социальной сети и вызвала оживленную дискуссию. Поясняется, что очередной вызов закончился скандалом с женщиной, отказавшейся заплатить 170 рублей — именно столько стоила поездка с проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» до ул. Весны.

В разговоре с молодым человеком девушка сначала просила подождать ее подругу, которая вынесет деньги, а затем пошла «за защитой» к мужчинам около подъезда, обвинив парня в вымогательстве. В разговоре женщина несколько раз поясняла — она беременна и едет из роддома, в который ее ранее экстренно госпитализировали на скорой помощи, к подруге. Однако свидетели встали скорее на сторону таксиста.

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Девушка ругалась на водителя, а затем к ней присоединилась вышедшая из подъезда подруга, которая также отказалась платить. Автор видео предположил, что пассажирка могла быть пьяна, и посетовал на то, что она курила. Денег за поездку мужчина в итоге и не получил: «Не буду рассчитываться! Потому что у меня денег нету!» — заявила героиня ролика на прощание.

«Беременную и бесплатно бы отвёз, но возмутило именно алкогольное опьянение, курение и чрезмерная наглость», — отметил таксист.