На «охоту» за любителями обогнать по встречке вышли скрытые патрули (видео)

Перед сезоном отпусков полицейские усилили контроль за нарушителями на загородных трассах, сообщили 24 мая в пресс-службе полка ДПС МУ МВД России «Красноярское».

Особое внимание перед летним сезоном отпусков сотрудники ГИБДД уделяют автодороге М-54 «Енисей» из-за ее сложности: большого количества спусков и подъемов, также опасных поворотов с ограниченной видимостью. Нарушителей ловят скрытые патрули — обычные машины патрулируют загородные трассы и снимают на камеру все грубые нарушения, после чего запись передают экипажу ДПС, который привлекает нарушителя к ответственности.

С начала года красноярские инспекторы ДПС наказали уже 189 водителей, которые выехали на встречную полосу. За это нарушение предусмотрен штраф 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.