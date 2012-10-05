Команда ВТБ победила на межбанковском турнире по управленческой борьбе в Красноярске

20 мая в Красноярске состоялся Третий межбанковский турнир по управленческой борьбе «Кубок вызова», который организовала Федерация управленческой борьбы Красноярска.
За титул лучшего переговорщика соревновались участники красноярских команд корпоративного и розничного филиалов ВТБ, Сбербанка, Райффайзенбанка, банка «Российский капитал» и страховых компаний ВТБ Страхование и «РЕСО-Гарантия». Участницы турнира — начальник отдела юридического сопровождения банка ВТБ в Красноярске Елена Золотухина и директор продаж продуктов транзакционного бизнеса Наталья Гавриленко — заняли первое и второе места в личном первенстве, команда корпоративного филиала ВТБ в Красноярске стала первой в общекомандном зачете.
Достойно выступила и команда розничного филиала ВТБ, которая завоевала третье общекомандное место.
Руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева отметила:
«Опыт успешных переговоров сегодня — базовый навык для специалистов, которые хотят развиваться и двигаться вверх по карьерной лестнице. Участие в турнире — это прекрасная возможность отработать разные ситуации, роли и стратегии, испытать настоящий спортивный азарт и получить массу положительных эмоций. Прошедшие соревнования показали, что наши коллеги обладают гибкостью, профессионализмом, могут отстоять свои интересы и в достойной борьбе доказали свое абсолютное преимущество, подарив болельщикам и всему филиалу радость победы».