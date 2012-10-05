Команда ВТБ победила на межбанковском турнире по управленческой борьбе в Красноярске

20 мая в Красноярске состоялся Третий межбанковский турнир по управленческой борьбе «Кубок вызова», который организовала Федерация управленческой борьбы Красноярска.

За титул лучшего переговорщика соревновались участники красноярских команд корпоративного и розничного филиалов ВТБ, Сбербанка, Райффайзенбанка, банка «Российский капитал» и страховых компаний ВТБ Страхование и «РЕСО-Гарантия». Участницы турнира — начальник отдела юридического сопровождения банка ВТБ в Красноярске Елена Золотухина и директор продаж продуктов транзакционного бизнеса Наталья Гавриленко — заняли первое и второе места в личном первенстве, команда корпоративного филиала ВТБ в Красноярске стала первой в общекомандном зачете.

Достойно выступила и команда розничного филиала ВТБ, которая завоевала третье общекомандное место.

Руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева отметила: