ВТБ назвал приоритетные задачи до конца 2017 года

Красноярский филиал банка ВТБ планирует в текущем году продолжить реализацию инвестиционных проектов Красноярском крае.

Как рассказала руководитель корпоративного филиала банка ВТБ Наталья Табаринцева, ключевым направлением в этом году по-прежнему остается активное участие в инвестиционных проектах, которые реализуются на территории региона. Так, до конца года банк намерен реализовать сразу несколько крупных проектов на общую сумму более 5,5 млрд рублей.

«Также нашей задачей на 2017 год является увеличение объемов продаж в транзакционном бизнесе — за счет массового открытия новых расчетных счетов и проведения расчетных операций. Кроме этого, в рамках внедрения новой модели продаж в сегменте среднего бизнеса — если мы говорим про верхний подсегмент — мы работаем с каждым клиентом индивидуально: проводим планирование и разрабатываем предложения», — прокомментировала Наталья Табаринцева.

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Говоря о перспективных отраслях развития бизнеса Красноярского края в этом году, она отметила, что активным направлением становится строительство инфраструктурных, социальных и спортивных объектов, что в первую очередь связано с подготовкой к проведению Всемирных студенческих игр в Красноярске.

«В преддверии Универсиады финансирование строительной отрасли становится особенно востребованным. Объем строительства жилья не снижается, остается на прежнем уровне, а вот в развитии спортивных и инфраструктурных объектов заметен существенный рост, — подчеркнула Табаринцева. — Также мы наблюдаем активность в добывающей промышленности. Серьезный рост отмечен по сельхозтоваропроизводителям, где ВТБ поддерживает ряд проектов с субсидированием процентной ставки, которая предоставляется этой отрасли».