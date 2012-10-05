Города и районы Красноярского края представили опыт профориентации выпускников

В Сосновоборске прошло выездное заседание краевой межведомственной комиссии по вопросам профориентации граждан. О воспитании будущей смены для экономики территорий региона рассказали заместители глав и глав администраций Сосновоборска, Железногорска, Берёзовского и Емельяновского районов.

Заседание комиссии провел руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков. Он отметил, что в регионе выстроена система работы в рамках Стратегии развития профориентации населения. Звеньями одной цепи являются мероприятия центров занятости населения, учреждений образования, молодежной политики, работодателей. В свою очередь органы местного самоуправления поддерживают эту прочную связь.

«Объединив усилия, мы вышли на новый уровень профориентационной работы. Теперь каждый выпускник школы знаком с правилами выбора профессии, больше знает о востребованных специальностях и местных предприятиях. Кроме того, межведомственный подход способствует разработке дополнительных мер по закреплению молодых специалистов на рабочих местах и удержанию одаренной молодежи в крае», — заключил Виктор Новиков.

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Так, Емельяновский район популяризирует среди молодежи профессии сельского хозяйства. Он заключил соглашение о целевом обучении с Красноярским государственным аграрным университетом. В Железногорске в профориентации участвуют предприятия города. К примеру, АО «ИСС» сформировал систему профориентационного сопровождения и начинает работать еще с дошколятами. Играя, дети знакомятся с профессиями представителей компании.

Помочь с выбором профессии подросткам помогают добровольцы профориентационного движения «Твои горизонты». Движение появилось по инициативе агентства труда и занятости населения Красноярского края 10 лет назад и продолжает развиваться. Так, по итогам заседания комиссии принято решение о создании добровольческих отрядов на территории Берёзовского района. Кроме того, Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций предложил собравшимся помощь в подготовке специалистов по профориентации.

В завершение программы члены комиссии посетили Сосновоборский детский дом, где состоялся профориентационный квест для воспитанников детских домов центральной группы районов.

Отметим, что заседание комиссии состоялось в преддверии летней профориентационной акции службы занятости населения «Большая перемена». В ее рамках для юных жителей края пройдут мероприятия, направленные на изучение мира профессий.

Подробнее о профориентационной работе в крае можно узнать на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.