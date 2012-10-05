Строители и заказчик дороги к четвертому мосту будут судиться из-за аванса

Суд дал ход иску о неправильном, по мнению заказчика, расходовании аванса компанией «Сибиряк» при строительстве дороги по улице Волочаевской в Красноярске. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

Напомним, как следует из материалов дела, краевое управление дорог после заключения контракта на строительство дороги от 4 моста заплатило компании «Сибиряк» аванс в 655,7 млн рублей на закупку строительных материалов и поставку конструкций. Однако компания, по мнению дорожников, потратила деньги на другие цели, и теперь от нее требуют 16,3 млн рублей.

Сегодня стало известно, что суд принял иск к рассмотрению. Первое заседание назначили на 14 июня. Дать комментарии по сути иска обе стороны отказались.