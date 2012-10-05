Строителей Волочаевской хотят оштрафовать на 16 млн за «неправильные» расходы

Краевое управление дорог попробует оштрафовать компанию «Сибиряк» за нецелевое, по мнению ведомства, использование аванса, сообщили 18 мая в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

В исковом заявлении представители «Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю» пояснили, что они заключили контракт с ООО «УСК «Сибиряк» на строительство автодороги от 4 моста — в створе ул. Волочаевская от ул. Дубровинского до ул. Копылова.

Управление выплатило строительной компании аванс в 655,7 млн рублей, которые она должна была потратить на «заготовку строительных материалов, поставку конструкций и изделий на строительство объекта», однако в иске заявляется, что строители использовали их на другие цели.

За это КрУДор просит оштрафовать УСК «Сибиряк» на 16,3 млн рублей.

Иск поступил в суд лишь вчера. У Арбитражного суда Красноярского края есть 5 рабочих дней на то, чтобы принять решение о рассмотрении этого дела или на то, чтобы отклонить иск. В компании «Сибиряк» получить комментарий не удалось.