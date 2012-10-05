Известные красноярцы вместе со школьниками поставят спектакль о чухах и чихах

В рамках проекта «Театральный синдром. По ролям» сегодня в Красноярске прочитают одну из самых популярных пьес Шекспира — «Макбет». Организаторы называют событие «самой серьезной и мистической читкой проекта».

Историю доблестного вассала, превратившегося в кровавого деспота, представят режиссер Анна Еленкина и 13 актеров театра им. Пушкина, между которыми будет распределено более 30 действующих лиц. В роли Макбета — Алексей Бураков, Леди Макбет — Алексеева Мария. Звуковое оформление будет создавать барабанщик Максим Перевозников.

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Затем, 18 мая, представят эскиз спектакля «Круглоголовые и остроголовые» режиссера Андрюса Дарялы. Действие пьесы Бертольда Брехта происходит в городе, население которого состоит из двух рас — чухов и чихов; у первых головы круглые, у вторых — острые. Эти острые головы должны быть по крайней мере на пятнадцать сантиметров выше круглых.

Роли будут исполнять актеры молодежных театров (в том числе старшие школьники), главного персонажа сыграет Владимир Буш (музыкант группы «Ху-хи»), а телеведущая Анна Прохорова выступит в роли директора. Иллюстрации для оформления сделает художник Василий Слонов.

Проект «Театральный синдром. По ролям» призван освежить в памяти публики классические произведения и подготовить ее к спектаклям режиссера Юрия Бутусова, которые состоятся с 24 мая по 2 июня. Обе читки пройдут в пространстве «Персонажи» (Перенсона, 29) в 20:00. Информация о билетах по телефону (391) 258-39-82. Отметим, на читках откроется точка продажи дополнительных билетов на постановки театра им. Ленсовета.

Организатор фестиваля «Театральный синдром» — Фонд Михаила Прохорова. Фестиваль проводится при поддержке правительства Красноярского края.