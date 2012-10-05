В Минусинске застрелили редактора газеты

В Минусинске застрелили главного редактора общественно-политической газеты «Тон-М» 42-летнего Дмитрия Попкова. Убийство произошло поздним вечером 24 мая в ограде частного дома по улице Карла Маркса.

По данным источника Newslab.ru, журналиста и бывшего депутата Минусинского горсовета застрелили во дворе частного дома, где он находился с друзьями, в тот момент, когда он остался один. Следователи сообщили, что тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в помещении бани.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали, что в полицию обратились местные жители, которые сообщили, что слышали хлопок, похожий на выстрел. Прибывшие на место оперативники обнаружили мужчину с признаками насильственной смерти. В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется розыск убийцы.

«Следствие рассматривает различные версии убийства, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельства происшествия, допрашиваются знакомые погибшего», — пояснили в ГСУ СК по краю.

Отметим, общественно-политическая газета «Тон-М» публиковала оппозиционные материалы, а ее редактор Дмитрий Попков был в числе журналистов, подписавших обращение в краевой Союз журналистов о нарушении в Минусинске прав СМИ. В том числе на сайте газеты выходили материалы о деле Веры Ложечниковой — чиновницы мэрии, обвиненной в мошенничестве, но не согласной с приговором, чье дело сейчас пересматривается. Как заявлял на страницах своего издания сам Попков и его коллеги, им удалось раздобыть оригинал одного из важных для следствия документов.