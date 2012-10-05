Под Красноярском пьяный водитель утонул в съехавшей в воду машине

Назаровские спасатели достали из Чулыма утонувший автомобиль с водителем, сообщили 25 мая в краевом учреждении «Спасатель».

Сообщение о происшествии поступило в ведомство из МО МВД России «Назаровское» — специалистов-водолазов вызвали для поиска в Чулыме утонувшей машины с водителем за рулем. В мутной воде работа заняла значительное время, но автомобиль все же удалось обнаружить и вытащить на берег. Погибшего водителя передали следственной группе для выяснения обстоятельств происшествия.

Известно, что о несчастном случае в полицию заявили местные жители. В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю подтвердили, что 52-летний мужчина вместе с приятелями отдыхал на берегу реки, употребляя спиртное, а затем сел за руль автомобиля своего знакомого и съехал в воду. Когда машина утонула, ее владелец испугался и сбежал, а вызывать полицию пришлось свидетелям.