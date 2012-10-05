Красноярские семьи берут под опеку одиноких пенсионеров

В Красноярске появляются приёмные семьи для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили 25 мая в пресс-службе администрации города.

На сегодняшний день создано уже 27 таких семей. Горожане берут одиноких людей под опеку и, как отмечают в управлении соцзащиты, получают возможность восполнить свои «неполные» семьи — иметь бабушек и дедушек для своих детей.

И. о. руководителя управления социальной защиты населения администрации Свердловского района Елена Глазунова пояснила:

«Главное, что требуется для создания приёмной семьи — это обоюдное желание двух сторон. Зачастую „приёмный родитель“ и его подопечный давно знакомы и помогают друг другу по соседству, но бывают случаи, когда приходится искать незнакомую подходящую семью. Специалисты управления оценивают реальные возможности организации такой семьи и берут на себя контроль условий, в которых будет жить подопечный. На сегодняшний день в Свердловском районе создано 5 приёмных семей».

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Приёмной семье выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение (по данным мэрии, оно составляет 8-12 тысяч рублей в зависимости от того, кого опекает семья).

Отношения в таких семьях скрепляются договором, третьей стороной в котором является управление социальной защиты населения.

Необходимым условием для приёмных семей является проживание с подопечным, при этом не важно, переедут ли новые родственники к опекаемому или возьмут его к себе, но получать вознаграждение, заезжая проведать от случая к случаю, не получится, подчеркивают в мэрии. Родственные отношения являются препятствием для создания приёмной семьи.

По всем вопросам, связанным с организацией приёмной семьи, красноярцы могут обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.