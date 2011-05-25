Во дворе жилого дома хотят построить спорткомплекс: жильцы против

Жители правобережья Красноярска недовольны перспективой строительства бассейна и прилегающего к нему спортивного восстановительного комплекса у них во дворе. Напомним, проектом строительство бассейна запланировано рядом со зданием «Теннис Холла» на ул. Ползунова, 13, — на примыкающей к придомовой территории по ул. Юности, 14.

Однако жильцы дома выступили против стройки из-за того, что для нее придется снести спортивную площадку, которую, как они уверяют, жители построили за свои деньги.

Также их возмущает, что места во дворе станет меньше, так как пожарный проезд могут организовать на территории двора. Защищая свой двор, красноярцы обратились в различные инстанции.

Арендатор участка, о котором идет речь, подтвердил Newslab.ru, что при строительстве планируется выйти за границы участка, который они выиграли на торгах. Изначально там собирались строить только бассейн, но затем решили построить рядом восстановительный комплекс. Чтобы сделать это, арендаторы хотят изменить территорию, но заявляют, что компенсируют «потери».

«Рядом с этим участком есть „свободная“ земля, но она расположена фрагментами — с разных сторон. Мы выступили с предложением, чтобы отодвинуть одну границу на 5 метров и компенсировать эти же метры за счет другого фрагмента „свободной“ земли с сохранением площади», — рассказал Newslab.ru замдиректора по строительным работам УСК «Теннис Холл» Дмитрий Чанчиков.

При этом жителям посулили новую спортивную площадку, детскую зону, зону отдыха и прогулочную площадку с благоустройством придомовой территории. В случае отказа жильцов бассейн в их дворе все равно построят — в рамках уже утвержденных границ, благоустройства же в таком случае не будет.

В администрации Ленинского района пояснили, что в курсе недовольства жителей. Там уверяют, что пока все идет законно — сеть спортивных объектов создается для комфорта самих жителей в рамках частно-муниципального партнерства. В настоящее время окончательное решение не принято, дискуссия с жителями продолжается.