«Улицы должны преобразиться»: ремонт красноярских дорог дополнят благоустройством

Ремонт красноярских дорог будет сопровождаться комплексным благоустройством прилегающих территорий. Такое поручение дал мэр Красноярска Эдхам Акбулатов в ходе выездной инспекции по вопросу ремонтных работ на улично-дорожной сети города.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, первой точкой выездного совещания стала улица Игарская, на которой уже заменили бордюры и укладывают асфальт. Глава города, заслушав информацию о ходе работ, сделал ряд замечаний, касающихся необходимости технического тротуара, обустройства безбарьерной среды, в том числе на входных группах в подземный пешеходный переход.

Работы на ул. Игарской ведутся с небольшим опережением, однако Эдхам Акбулатов подчеркнул:

«И служба заказчика, и департамент городского хозяйства, и подрядные организации должны понимать, что очень важно выполнить работы качественно. При производстве ремонтных работ используется асфальтовая смесь, железобетонные конструкции. Качество этих материалов должно досконально перепроверяться. Что касается бордюрного камня, то он должен обязательно пройти проверку на морозостойкость. Я требую, чтобы этот и другие параметры были перепроверены».

Далее мэр проинспектировал ремонт ул. Партизана Железняка. На этом объекте подрядной организацией выступает компания «Сибагропромстрой». «Мы ремонтируем участок дороги протяженностью 3 018 метров от краевой больницы до улицы Краснодарская. Идем в соответствии со сроками, но на сегодня очень важный вопрос — качество материалов, бетонных бордюров. По поручению мэра мы заострим внимание на тщательной проверке бордюров, если будет некачественный материал, то мы заменим поставщика», — доложил мэру представитель организации Степан Вишневский.

Еще одной точной выездной инспекции стал проспект имени газеты «Красноярский рабочий». Здесь подрядчик ремонтирует трамвайное полотно, обустраивает технические тротуары и пешеходные дорожки, меняет асфальт и планирует провести озеленение. По мнению жительницы этого района, которая обратилась к главе города в ходе инспекции, необходимо благоустроить небольшую зеленую зону между пешеходным тротуаром и придомовым проездом, чтобы она была удобной.

«Сейчас люди ходят по уже протоптанным тропинкам, но можно было бы их оформить, тогда будет очень уютная пешеходная зона», — предложила она.

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Эдхам Акбулатов поручил департаменту городского хозяйства рассмотреть предложение, отметив, что ремонт улично-дорожного полотна должен сопровождаться благоустройством прилегающих территорий с учетом мнения жителей.

«Небольшой сквер вдоль проспекта „Красноярский рабочий“, в частности, в районе дома № 94, на сегодняшний день не является сквером. Здесь нет удобной дорожки, лавочек, урн, всего того, что необходимо горожанам, чтобы чувствовать себя комфортно. Задача — сформировать на этом месте уютное городское пространство», — добавил мэр.

Подводя итоги инспекции, глава города подчеркнул: