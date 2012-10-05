Красноярский край держит высокий темп посевной

На полях Красноярского края продолжается посевная кампания. На сегодняшний день аграрии установили высокий темп и засеяли зерновыми и зернобобовыми 776,5 тысячи га, или 74 % от плана, что примерно соответствует уровню прошлого года (764,4 тыс. га, или 73 %), сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

Под урожай текущего года завезено 45,2 тысячи тонн действующего вещества минеральных удобрений (в 2016 году — 38,7 тысяч тонн). Удобрено 535 тысяч га полей (в 2016 — 442 тысяч га). Аграрии обеспечены химическими средствами защиты растений, которые приобретаются за счет краевого бюджета.

Заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов отметил, что высоким темпам посевной во многом способствует предоставление государственной финансовой поддержки.

«В 2017 году финансирование сельхозпредприятий края составит 3,8 млрд рублей. Кроме того, предлагаются и заемные средства. На 23 мая только один „Россельхозбанк“ выдал краевым аграриям льготные кредиты на сумму 398,5 млн рублей. Кредит предоставляется под 5 %, остальные проценты гасятся из федерального бюджета. Такая же мера государственной поддержки аграриям по инициативе губернатора Виктора Толоконского введена и на краевом уровне», — сообщил министр.

В целом в 2017 году зерновыми и зернобобовыми планируется засеять 1 млн 70 тыс. га. Это на 1,5 %, или на 15 тыс. га выше уровня прошлого года. Около 67 % посевной площади займет пшеница, еще 30 % — серые хлеба, 2-3 % — горох. Как сообщалось ранее, в структуре кормового клина произойдут изменения. «На 40 % увеличится посев масличных культур, в том числе на 30 % — ярового рапса. На 14 % возрастут площади зернобобовых, на 8 % — кукурузы по зерновой технологии. Введение в рационы кормления сельхозживотных данных культур поможет увеличить отдачу в молочном животноводстве, развитие которого является приоритетным направлением регионального АПК», — подчеркнул Леонид Шорохов.

Еще одним приоритетом является овощеводство. За последние три года в сельскохозяйственных предприятиях края площадь посадки картофеля увеличилась на 40,4 % и составила 6,6 тыс. га, площади овощей возросли на 27,3 % и составили 1,4 тыс. га. Объем производства картофеля составил 120,8 тыс. тонн (в 1,7 раза больше уровня 2014 года), овощей — 39,9 тыс. тонн, что выше уровня 2014 года более чем в 2 раза. Со 114 до 124 выросло количество организаций, занимающихся картофелеводством, с 53 до 68 — овощами.

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«Сказались меры господдержки на строительство хранилищ и теплиц, выросли субсидии на один гектар земли, занятой овощами и картофелем. С 2014-го по 2016 год аграрии построили и ввели в эксплуатацию шесть овощехранилищ общей площадью 8162 квадратных метра, два картофелехранилища общей площадью 1594 квадратных метра, четыре теплицы закрытого грунта площадью 5 395 квадратных метров», — сообщил министр.

Добавим, в конце 2017 года — начале 2018-го к вводу в эксплуатацию готовятся еще пять теплиц закрытого грунта общей площадью порядка 3 500 квадратных метров. Мощный рывок развитию овощеводства в крае должна обеспечить реализация инвестиционного проекта в Шарыповском районе по строительству круглогодичного тепличного комплекса агропромышленным холдингом «ЭКО-культура», считают в министерстве. Площадь теплиц с интеллектуальной системой светового воздействия составит 30 га. На этой территории компания планирует выращивать до 22 тыс. тонн овощей. Предварительные сроки реализации проекта — 2019-2020 годы.