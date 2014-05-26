На красноярские улицы выйдут газонокосилки

В ближайшие дни специалисты красноярского Управления зеленого строительства начнут традиционный покос травы вдоль улиц, на кольцевых развязках, а также в парках и скверах.

Как рассказали в пресс-службе департамента горхозяйства администрации города, на покосах будут задействованы около 100 человек. В первую очередь траву скосят там, где она уже отросла и появились сорняки.

«Косить газоны в городской черте — необходимость. Это не только придаёт территориям ухоженный вид, делает газоны гуще, но и помогает бороться с сорняками. Состояние городских газонов — важный вклад в экологию. Высокая трава способствует запыленности, проявлению поллинозов — аллергических реакций у горожан, там нередки скопления вредных насекомых и членистоногих. Отросшая трава может мешать водителям транспорта и пешеходам. В этом году, в зависимости от местоположения, каждый газон смогут покосить 1 или 2 раза за сезон», — рассказали в пресс-службе.

Отметим, в краевом центре также продолжается высадка цветов на клумбы. Для этого в теплицах вырастили более миллиона единиц цветочной рассады. Работы начались и на фигурах вертикального озеленения. В городе установлены 64 объёмные фигуры, среди них цветочные вазы, шары и грибки, трёхъярусные этажерки, цветочные горки.

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В Красноярске есть и высокогабаритные цветочные скульптуры — их 18. Это семейство слонов (Копылова), жирафы (сквер Сурикова), черепахи (Советский район), медведи (Советский район), лоси (Ленинский район), а также медведь у здания администрации города, петух возле здания Музыкального театра, крокодил в Ленинском районе, символы города — пушка и часовня (граница Кировского и Ленинского районов) и другие.

Фигуры засаживают вручную зелёными ростками рассады растения «седум». Ими заполняют каждый квадратный сантиметр. Каждый год озеленители стараются подойти к высадке творчески, например, придумывают новый дизайн попон у слонов, расцветку и узор оперения Петуха и так далее.