Сотни деревьев и кустарников высадят в красноярских дворах

22 мая во дворах домов ГУК «Жилфонд» стартовал экологический марафон, который проводит общественная организация «Зеленая дружина» при поддержке Сибирской генерирующей компании.

Первым эстафету по озеленению принял Октябрьский район. Сотрудники Городской управляющей компании вместе с жителями и представителями «Зеленой дружины» высадили 70 деревьев и кустарников. Во дворах многоквартирных домов теперь будут расти живые изгороди из сирени, акации и елей.

«Мы с соседями давно хотели озеленить наш двор и сделать его ярче. Когда нам предложили поучаствовать в экологическом марафоне, конечно, сразу согласились. Специалисты из „Жилфонда“ помогли нам выкопать лунки под рассаду, обеспечили инвентарем, проинструктировали, как ухаживать за кустарниками и деревцами. Очень рады, что у нас теперь есть свои елочки: на новый год будем возле них собираться, а когда подрастут — и украшать станем», — рассказала председатель многоквартирного дома по ул. Киренского, 27б, Любовь Нестерова.

В рамках экологического марафона во всех районах города весной и осенью высадят 13 000 цветов и 1 500 деревьев и кустарников — елей, боярышника, лиственниц, берез, яблонь, рябин, сирени, акации.

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«Посадка деревьев, кустарников и цветов во дворах домов стала в ГУК „Жилфонд“ доброй традицией. Мы вместе с жителями и председателями домов не первый раз участвуем в экологических акциях „Зелёной дружины“. В прошлом году высадили сотни саженцев сирени, вязов и более 8 000 цветов. Наши цветущие балконы, клумбы и палисадники занимали первые места на городских конкурсах по благоустройству. И в этом году мы продолжаем работу, побуждаем жителей не только благоустраивать свои дворы, но и отвечать за них, беречь», — отметила генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.

Уже завтра к участию в экологическом марафоне подключатся дома Железнодорожного района, а до конца месяца зеленый десант высадится во дворах Центрального и Ленинского районов Красноярска.