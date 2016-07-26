«На ощупь искали избитую в горящем доме»: главный полицейский страны наградил красноярцев

Министр МВД России Владимир Колокольцев вручил полицейским из Красноярского края Петру Болдыреву и Виктору Салаткину медали за мужество при спасении связанной молодой женщины. Церемония вручения наград состоялась накануне в торжественной обстановке в МВД России.

Полицейские из Красноярского края получили медали за спасение едва не погибшей при пожаре 30-летней женщины. Инцидент произошел в декабре 2015 года в столице Эвенки — Туре. Прибывшие по сообщению об избиении женщины трое полицейских услышали крики о помощи и увидели из окна дома густой дым. Узнав, что пострадавшая находится в горящей квартире, стражи порядка бросились туда, но из-за сильного задымления и высокой температуры не смогли долго находиться внутри.

Петр Болдырев и Виктор Салаткин с передышкой в несколько секунд поочередно забегали в квартиру и на ощупь искали пострадавшую, которая находилась в бессознательном состоянии. Только с пятой попытки им удалось найти женщину и вынести ее из огня. На ее теле они обнаружили электрический шнур и следы побоев. Поджигателем оказался сосед женщины — он ворвался в ее квартиру, избил ее и поджег жилище. Вскоре его задержали.

Вручая медали «За спасение погибавших» красноярским полицейским, Колокольцев отметил, что они показали пример настоящего героизма, бесстрашия и верности долгу. В ответ стражи порядка поблагодарили министра за оказанную им честь. Отметим, третий участник спасательной операции, женщина-участковый Осомэ Уодай, получила в награду Почетную грамоту ГУ МВД России по Красноярскому краю.