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«На ощупь искали избитую в горящем доме»: главный полицейский страны наградил красноярцев
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В Красноярском крае

«На ощупь искали избитую в горящем доме»: главный полицейский страны наградил красноярцев

26 мая 18:53
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Министр МВД России Владимир Колокольцев вручил полицейским из Красноярского края Петру Болдыреву и Виктору Салаткину медали за мужество при спасении связанной молодой женщины. Церемония вручения наград состоялась накануне в торжественной обстановке в МВД России.

Полицейские из Красноярского края получили медали за спасение едва не погибшей при пожаре 30-летней женщины. Инцидент произошел в декабре 2015 года в столице Эвенки — Туре. Прибывшие по сообщению об избиении женщины трое полицейских услышали крики о помощи и увидели из окна дома густой дым. Узнав, что пострадавшая находится в горящей квартире, стражи порядка бросились туда, но из-за сильного задымления и высокой температуры не смогли долго находиться внутри.

Петр Болдырев и Виктор Салаткин с передышкой в несколько секунд поочередно забегали в квартиру и на ощупь искали пострадавшую, которая находилась в бессознательном состоянии. Только с пятой попытки им удалось найти женщину и вынести ее из огня. На ее теле они обнаружили электрический шнур и следы побоев. Поджигателем оказался сосед женщины — он ворвался в ее квартиру, избил ее и поджег жилище. Вскоре его задержали.

Награждение в МВД России
мвд.рф
Награждение полицейского из Красноярского края
мвд.рф
Награждение полицейского из Красноярского края
мвд.рф

Вручая медали «За спасение погибавших» красноярским полицейским, Колокольцев отметил, что они показали пример настоящего героизма, бесстрашия и верности долгу. В ответ стражи порядка поблагодарили министра за оказанную им честь. Отметим, третий участник спасательной операции, женщина-участковый Осомэ Уодай, получила в награду Почетную грамоту ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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