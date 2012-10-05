В искореженном после неудачного обгона ВАЗе погиб пассажир

Разогнавшийся для обгона ВАЗ врезался в столб, погиб пассажир, сообщили 28 мая очевидцы происшествия.

Авария произошла в Красноярске сегодня рано утром на участке Енисейского тракта между кладбищем Бадалык и мкрн. Солнечный. ВАЗ, двигавшийся по направлению к Солнечному, допустил столкновение со столбом. Как утверждают очевидцы происшествия, водитель пытался на большой скорости обогнать другой автомобиль, но потом машину неожиданно повело вправо и она врезалась в столб.

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В ГИБДД уточнили, что авария произошла на 10 км автодороги. В машине в этот момент находилось два человека — водитель получил серьезные травмы и его госпитализировали, а пассажир погиб на месте. Сейчас с выжившим участником ДТП работают врачи, позднее они сообщат, был ли он пьян.