В Красноярске снова подорожал бензин

Заправки «25 часов» установили новый рекорд стоимости бензина.

Напомним, волна повышения цен на бензин в Красноярске началась в начале мая — первыми цены подняли заправки «25 часов» сразу на 50-70 копеек, затем топливо подорожало на «Магнат-РД» и «КНП», а «Газпромнефть», обычно сдерживающая рост дольше других, меняла ценники два раза.

Сегодня, 28 мая, второй раз за месяц цены на бензин подняла сеть «25 часов». АИ-95 подорожал здесь на 50 копеек — с 38 до 38,50 рублей за литр. Стоимость литра АИ-92 поднялась сразу на 70 копеек и составила 35,90 рублей за литр.

Ценники в других сетях АСЗ остались на прежнем уровне.