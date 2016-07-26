По центру Красноярска прошел детский крестный ход

Воспитанники воскресных школ вместе с Митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеимоном прошли по центру Красноярска с крестным ходом, сообщили 28 мая в пресс-службе Красноярской епархии.

Крестный ход, в котором участвовали казаки, священнослужители, воспитанники воскресных школ и прихожане храмов, прошел сегодня по пр. Мира от Архиерейского дома до поклонного креста на Стрелке. Как пояснили в епархии, его приурочили ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечался 24 мая. Это мероприятие проводится третий год подряд.

Возглавил шествие Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. В епархии отметили, что крестный ход сопровождался звоном со специальной «мобильной колокольни», установленной на движущейся платформе.



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Мероприятие заранее согласовали с администрацией города и по мере движения крестного хода, поперечные улицы перекрывались сотрудниками правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность участников. На Стрелке Митрополит Пантелеймон провел молебен в честь святых Кирилла и Мефодия и поздравил выпускников воскресных школ города с окончанием учебы.