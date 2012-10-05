На встрече «Сибирь православная» пройдет творческая встреча с известным проповедником

12 июня в 17:00 гостей красноярской выставки-ярмарки «Сибирь православная» ожидает творческая встреча с известным писателем, миссионером и публицистом — протоиереем Андреем Ткачевым.

Это один из самых читаемых современных авторов православной литературы. Отец Андрей написал более 20 книг, сборников проповедей и рассказов. В их числе такие книги как «Беглец от мира», «Путь к жизни», «Бремя страстей», «Ступени к небу», «Любовь. Ищущим и нашедшим» и другие. Книга «Бремя страстей» в 2016 году заняла 7 место в рейтинге самых продаваемых нехудожественных книг по версии Forbes.

В настоящий момент Андрей Ткачев служит священником храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве, преподает в Сретенской духовной семинарии и Православной гимназии святителя Василия Великого. Кроме того, он ведет программы на православных телеканалах и радиостанциях.

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На встречу с отцом Андреем приглашаются все посетители выставки «Сибирь православная». Мероприятие будет проходить в формате беседы, поэтому гости смогут задать любые интересующие вопросы. В завершение вечера состоится автограф-сессия, где каждый желающий сможет подписать книги лично у автора.

Организатором мероприятия выступает православное издательство «Воскресение».

Напомним, встреча с протоиереем Андреем Ткачевым состоится 12 июня в 17:00 в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.