Регбисты «Енисея-СТМ» стали двукратными обладателями кубка Николаева

26 мая в Красноярске, на стадионе «Красный Яр», «Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» в матче третьего тура чемпионата России и противостоянии за кубок Николаева.

«Перед игрой наставник „Енисея“ Вакиль Валеев сказал, что победит тот, кто допустит меньше ошибок. Так и произошло. Больше огрехов и в первую очередь потерь мяча совершили номинальные хозяева. Подвела „Красный Яр“ реализация моментов», — рассказали в пресс-службе РК «Енисей-СТМ».

«Тяжёлая машина» организовала по две попытки в каждом из таймов: в первом по одной оформили Рамиль Гайсин и Дмитрий Герасимов, во втором — дублем отличился Денис Симпликевич. Три реализации и штрафной забил Юрий Кушнарёв. Левобережный клуб ответил двумя штрафными и одной попыткой только в конце встречи. Не помогло номинальным хозяевам десятиминутное удаление центра «Енисей-СТМ» Дмитрия Герасимова.

По итогу матча со счетом 29:11 «Енисей-СТМ» победил во втором красноярском дерби в сезоне, сохранив лидерство в турнирной таблице и отстояв кубок Николаева, который вручается победителю дерби, проходящего под эгидой Регбийной премьер-лиги.

Следующий матч «Енисей-СТМ» проведет 12 июня в 1/8 финала за кубок России против ЛРК «Журбол» на стадионе «Авангард» (ул. Павлова 21/1), начало в 17:00.