В красноярских детских лагерях стартует первая смена

На этой неделе в Красноярске стартует первая смена летнего оздоровительного сезона. Об этом на селекторном совещании у главы города сообщила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

В течение первой смены в детских загородных лагерях «Гренада», «Республика Солнечный» и «Красэйр» отдохнут 700 красноярских детей. Также на этой неделе первые группы детей, которые получили путевки по линии социальной защиты населения, отправляются в лагерь «Солнечный-1», расположенный в поселке Тесь. В первом сезоне в этом загородном лагере отдохнут 313 ребят.

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Кроме того, этим летом продолжит свою работу программа творческой реабилитации детей-инвалидов в интегрированных сменах на базе детского оздоровительного лагеря. В соответствии с соглашением о сотрудничестве будет обеспечена занятость 40 детей-инвалидов в возрасте от 14 до 18 лет в Трудовом отряде главы города.

Эдхам Акбулатов в рамках селекторного совещания поручил обеспечить контроль организации отдыха как в течение первой смены, так и в целом в предстоящие летние месяцы:

«Мальчишки и девчонки ждут летних каникул с нетерпением. В загородных лагерях по традиции проходят увлекательные, познавательные занятия, спортивные мероприятия... Важно проконтролировать их реализацию, уделив особое внимание вопросам безопасности детей. В то же время не каждый родитель имеет возможность отправить своего ребенка в загородный лагерь, поехать совместно в отпуск. Поэтому задачей администрации города является организация интересного, безопасного, полного событиями отдыха и в городской среде, на базе образовательных центров, библиотек, творческих мастерских».

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Отметим, что летом 2017 года по линии системы образования около 20 тысяч школьников будут охвачены различными формами отдыха. Более 6 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях, 12,5 тыс. детей — на пришкольных площадках, около 800 ребят отправятся в профильные лагеря экологической направленности. Кроме того, на базе 19 центров дополнительного образования будут работать разнообразные развлекательные и образовательные площадки. Любой ребёнок вне зависимости от места жительства сможет прийти на занятие или мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, художественному творчеству.