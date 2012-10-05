Под Красноярском среди мусора нашли тело младенца

В Березовке при сортировке мусора рабочие обнаружили умершего младенца, сообщили 29 мая в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.
Тело новорожденного обнаружили вчера, 28 мая, на ленте мусоросортировочного завода ООО «Экоресурс» в поселка Березовка.«На теле младенца обнаружены 3 ссадины на руках и голове, которые предположительно образовались посмертно», — отметили в следственном управлении.
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В рамках доследственной проверки правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.
После того как станет известна причина смерти новорожденного, следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.
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