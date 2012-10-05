Под Красноярском среди мусора нашли тело младенца

В Березовке при сортировке мусора рабочие обнаружили умершего младенца, сообщили 29 мая в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Тело новорожденного обнаружили вчера, 28 мая, на ленте мусоросортировочного завода ООО «Экоресурс» в поселка Березовка.«На теле младенца обнаружены 3 ссадины на руках и голове, которые предположительно образовались посмертно», — отметили в следственном управлении.

Материалы по теме Портрет кукушки Почему некоторые матери после родов пишут заявление об отказе от ребенка

В рамках доследственной проверки правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.

После того как станет известна причина смерти новорожденного, следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.