«Ростелеком» провел мастер-класс с японским художником для детей в инклюзивном центре

«Ростелеком» совместно с общественным движением «Право на счастье» организовал благотворительный бесплатный мастер-класс с мэтром японской каллиграфии Такефуса Сасида специально для детей с ограниченными возможностями.

Уникальное событие, продлившееся более 3 часов, состоялось в пространстве готовящегося к открытию инклюзивного развивающего центра (Копылова, 66). Мероприятие объединило порядка 25 человек — детей, занимающихся в инклюзивном центре, и их родителей. Гостями мастер-класса стали также представители Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

«Мы стремимся поддерживать инициативы, которые делают окружающий мир добрее, — отметил директор красноярского филиала компании Владимир Кубарев. — И я горжусь тем, что мы смогли дать новые стимулы для вдохновения ученикам центра, среди которых есть и ребята с особыми потребностями».

Чтобы вдохновить собравшихся и настроить их на максимальную творческую отдачу, супруга художника Саюри Сасида создала на глазах участников традиционную цветочную композицию икэбана — флористическое послание, построенное по принципам гармонии. Параллельно зрители смогли узнать о философских основах этого древнего японского искусства. После этого Такефуса Сасида и его коллега художница Кейко Хиросе взяли в руки кисти и тушь, чтобы продемонстрировать искусство художественной каллиграфии. Участники мастер-класса могли полюбоваться работой художников, напоминающей экспрессивное театральное действо.

Под руководством мастеров дети и взрослые начали освоение этого искусства с попытки написать иероглифами собственное имя. Художники оценили экспрессию и индивидуальный стиль многих работ. В финале встречи участники, освоив азы каллиграфии на бумаге, создали очередные собственные произведения уже на белых майках. Особая технология позволила использовать необычные «картины» по основному назначению — в качестве стильного элемента гардероба.

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«Подобные яркие и вдохновляющие мастер-классы, в которых принимают участие все дети без исключения, позволяют не только попробовать новое, вдохновиться на творческие свершения, зарядиться энергией, но и несут в общество идею о том, что все дети вне зависимости от их особенностей должны иметь возможность на равных, без барьеров творить, общаться, учиться в социуме», — сказала председатель общественного движения «Право на счастье» Надежда Болсуновская.

Такефуса Сасида — известный художник-каллиграф японской школы Shodo, скульптор по металлу, преподаватель школы для слабослышащих детей в городе Итикава (Япония), участник многих выставок в Токио, Москве, Санкт-Петербурге. Художник посетил Красноярск во второй раз. Его знакомство с городом состоялось на V Красноярском международном музыкальном фестивале стран АТР, куда мастер прибыл в качестве почетного гостя. Год назад художник включил в свою программу пребывания специальный мастер-класс для коллектива Красноярского филиала ПАО «Ростелеком», положив начало традиции партнерства с оператором связи для популяризации мирового культурного наследия.