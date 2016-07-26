В Красноярске обновили городской рекорд по подтягиванию на турнике

В Красноярске установили новый рекорд городских соревнований по подтягиванию, сообщили 29 мая в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации.

В субботу, 27 мая, в Татышев-парке прошел городской финал Кубка Красноярска по подтягиванию. В нем приняло участие около 100 человек — победителей и призеров районных этапов.

На районном этапе лучший результат показал уроженец Енисейска Андрей Исыпов (70 подтягиваний), который выступал в категории 18-29 лет. В финале он не только подтвердил, но и улучшил собственное достижение, подняв планку рекорда Красноярска до 80 подтягиваний. Прежний рекорд составлял 60 подъемов.

В абсолютной категории среди женщин победу праздновала 19-летняя Анна Зобнина с результатом в 22 раза. Самым старшим участником соревнований оказался 87-летний Валентин Киреев, который в финале Кубка подтянулся 16 раз.

Призеры в каждой возрастной группе получили подарочные сертификаты, сувениры, медаль и грамоту. Кроме того, каждый победитель категории получил кубок чемпиона.

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Напомним, Кубок по подтягиванию в рамках проекта «Турник в каждый двор» стартовал 24 апреля на 40 дворовых площадках . Принять участие могли все желающие в возрасте от 6 лет и старше, в 11 возрастных категориях среди мужчин и абсолютной категории среди женщин. Затем состоялся районный этап. За время первых двух этапов на площадки Кубка по подтягиванию пришли более двух тысяч жителей.