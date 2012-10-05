Школы края могут остаться без света из-за долгов перед энергетиками

Руководители 13 школ Красноярского края поставили под угрозу срыва сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и подготовку к следующему учебному году из-за значительных долгов перед ПАО «Красноярскэнергосбыт». Наиболее острая ситуация — в Козульском и Емельяновском районах, где находится восемь школ с общим долгом более 2,1 млн рублей.

«Красноярскэнергосбыт» воздержится от ограничения поставки электроэнергии школам-должникам во время сдачи госэкзаменов. Более того, энергосбытовая компания направила в сетевые организации Красноярского края письмо о необходимости принять все меры для бесперебойного электроснабжения пунктов проведения ЕГЭ. Но если оплата за потребленные ресурсы не поступит в ближайшее время, «Красноярскэнергосбыт» будет вынужден прекратить электроснабжение данных школ сразу после завершения экзаменационного периода, отметили в компании.

«Мы не наблюдаем в Красноярском крае общей проблемы с финансированием образовательных учреждений в части оплаты за электроэнергию. Большинство школ в полном объеме рассчитываются за поставленные ресурсы. Поэтому проблема является локальной, и все вопросы в данной ситуации возникают к руководству конкретных школ и главам муниципальных образований. Именно они будут нести ответственность за срыв летних ремонтных работ и подготовки школ к осенне-зимнему периоду», — пояснил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

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Отметим, что несвоевременная оплата счетов за электроэнергию приводит также к неэффективному расходованию бюджетных средств: за каждый календарный день просрочки платежа школам начисляется пеня, которую выплачивает бюджет. Причем проценты начисляются вне зависимости от того, есть ли в договоре пункт о пене или штрафах за неуплату. Эта санкция введена правительством РФ как одна из мер по укреплению платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов.