Фоторепортаж: «Надежные партнеры» Красноярского края

26 мая В Красноярске подвели итоги регионального этапа всероссийской акции «Надежный партнер». Самые добросовестные потребители электроэнергии среди организаций со всего края получили награды от организаторов — ПАО «Красноярскэнергосбыт» при поддержке краевого правительства, где и состоялась торжественная церемония. Больше подробностей — в нашем фоторепортаже.

Акция, направленная на выявление лучших энергопотребителей страны — часть всероссийского проекта «Надежный партнер», который появился в 2013 году по инициативе холдинга «РусГидро». По словам организаторов, его результаты позволяют поддерживать и развивать партнерские отношения с потребителями и предприятиями сферы ЖКХ. Участвовать в региональном, а затем и федеральном, этапе конкурса могут только добросовестные плательщики по счетам за электроэнергию. В этом году награды получили 41 организация со всего края — от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний и бюджетных учреждений. Организационный комитет акции возглавил заместитель председателя правительства региона Юрий Лапшин.

Годом ранее акция прошла в 30 субъектах Российской Федерации. Организаторы проверили более 580 тыс. юридических лиц, из которых 59 вошли в рейтинг благонадежных потребителей электроэнергии страны. Красноярский край на федеральном уровне представляли пять организаций: АО «Красноярский машиностроительный завод», ООО «Соврудник», МКОУ «Щетинкинская основная общеобразовательная школа № 27», ООО «Племзавод «Таёжный», МУП тепловых сетей города Зеленогорска.

Победители региональных этапов проекта «Надежный партнер» войдут в шорт-лист федерального конкурса, а лучшие энергопотребители страны в июне 2017 года будут награждены в Москве, на площадке Совета Федерации Федерального Собрания РФ.