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Фоторепортаж: «Надежные партнеры» Красноярского края

Фоторепортаж: «Надежные партнеры» Красноярского края

Интернет-газета Newslab.ru
26.05.2017
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Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко вручает награду представителя МУП «Теплоком»

Акция, направленная на выявление лучших энергопотребителей страны — часть всероссийского проекта «Надежный партнер», который появился в 2013 году по инициативе холдинга «РусГидро». По словам организаторов, его результаты позволяют поддерживать и развивать партнерские отношения с потребителями и предприятиями сферы ЖКХ. Участвовать в региональном, а затем и федеральном, этапе конкурса могут только добросовестные плательщики по счетам за электроэнергию. В этом году награды получили 41 организация со всего края — от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний и бюджетных учреждений. Организационный комитет акции возглавил заместитель председателя правительства региона Юрий Лапшин.

В своем приветственном слове министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов заявил, что благополучие каждого жителя края и развитие региона непосредственно связаны с ответственностью организаций, которые вовремя оплачивают счета за электроэнергию. «Такие мероприятия должны стимулировать других быть похожими на вас», — отметил спикер в своем обращении к победителям.
Советник губернатора края Анатолий Матюшенко, поздравляя победителей, назвал энергетику «ниточкой и канатом, который держит всю нашу в жизнь». По словам чиновника, ни в одной сфере невозможно существовать и развиваться без энергетики. От того, как мы ведем себя в этой сфере, зависит наша жизнь и благополучие.
Гендиректор АО «ЭСК РусГидро» Владимир Кемерин от имени организационного комитета добавил, что итоги акции подводят в четвертый раз. Сегодня в ней участвуют более 30 регионов страны, а с каждым годом выбирать лучших из лучших становится все сложнее. Сегодня в Красноярском крае отбор проводится в два этапа — из 30 тыс предприятий и организаций региона выбирают самых достойных.
Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко пояснил, что все победители регионального этапа акции «Надежный партнер» получат новый статус ВИП-клиента. Он поможет оперативнее взаимодействовать с компанией и получать бесплатные консультации по вопросам энергопотребления.

Годом ранее акция прошла в 30 субъектах Российской Федерации. Организаторы проверили более 580 тыс. юридических лиц, из которых 59 вошли в рейтинг благонадежных потребителей электроэнергии страны. Красноярский край на федеральном уровне представляли пять организаций: АО «Красноярский машиностроительный завод», ООО «Соврудник», МКОУ «Щетинкинская основная общеобразовательная школа № 27», ООО «Племзавод «Таёжный», МУП тепловых сетей города Зеленогорска.

Награды вручили организациям самых разных отраслей Красноярского края — от промышленности до учреждений образования и культуры. На фото — представитель Уярского сельскохозяйственного техникума.
Гендиректор «Красноярской краевой филармонии» Юлия Кулакова также удостоилась награды.
Анатолий Матюшенко вручает награду очередному надежному партнеру — гендиректору ООО «Боголюбовское» Майраму Бекузарову. Промышленное предприятие входит в структуру «Новоангарского обогатительного комбината».

Победители региональных этапов проекта «Надежный партнер» войдут в шорт-лист федерального конкурса, а лучшие энергопотребители страны в июне 2017 года будут награждены в Москве, на площадке Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

За одним столом в здании Правительства края собрались представители сетевых компаний, ЖКХ, сельского хозяйства, учреждений образования и культуры, промышленных и непромышленных предприятий.
В Красноярском крае региональный этап ежегодной федеральной акции стартовал в середине мая.
Представитель АО «Солгон» Борис Мельниченко поблагодарил организаторов акции за работу в сфере энергетики и отметил важность своевременного развития энергосетей.

Лапшин Юрий Анатольевич
Лапшин Юрий Анатольевич
Заместитель председателя правительства Красноярского края

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