Неадекватный отец устроил дебош в красноярском детсаду

Сотрудники Росгвардии не позволили пьяному красноярцу забрать ребенка из детского сада, рассказали 30 мая в пресс-службе Управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Вечером в пятницу в Ленинском районе Красноярска из детского сада на ул. Энергетиков во вневедомственную охрану поступил сигнал тревога. На месте группа задержания выяснила, что за помощью обратилась воспитатель одной из групп из-за конфликта с 34-летним мужчиной.

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«Как выяснилось, в детсад за ребенком пришел отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Воспитатель отказалась отдать ребенка нетрезвому мужчине, на что он отреагировал агрессивно и стал нападать на воспитателя», — рассказали в пресс-службе.

Несмотря на то, что мужчина лишь угрожал применить к воспитателю физическую силу, дебошира задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.