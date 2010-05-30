50-летний лихач разбился на красноярском четвертом мосту (видео)

На красноярском четвертом мосту через Енисей пьяный 50-летний водитель иномарки врезался в ограждение. ДТП произошло в шестом часу вечера 29 мая.

На кадрах с камеры уличного наблюдения видно, как автомобиль Toyota на высокой скорости движется по переправе в сторону левого берега и его начинает бросать из стороны в сторону. Иномарка едва не столкнулась с ехавшим по правой полосе внедорожником, после чего врезалась в ограждение слева и снова отлетела на противоположную сторону проезжей части.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что наехавший на препятствие 50-летний автомобилист был пьян — прибор показал 1,17 промилле. Ему потребовалась медицинская помощь.

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Обсуждая ДТП, интернет-пользователи предположили, что у автомобиля лопнуло колесо и его водитель не смог справиться с управлением. Они также посетовали на большое количество пьяных водителей в Красноярске после выходных — в понедельник в социальных сетях сообщалось о еще нескольких авариях с участием нетрезвых автомобилистов. В пресс-службе дорожной полиции эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, так как к ним не поступало информации о возможных пострадавших.