Кондитерскую оштрафовали после жалоб соседей на шумные миксеры

Бизнес-леди из Назарово оштрафовали за слишком шумные миксеры и тестомес в кондитерском цеху. С жалобой на предпринимательницу в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю обратился местный житель.

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Как выяснилось, кондитерский цех расположен на первом этаже многоквартирного жилого № 91 по ул. Арбузова, а источниками проникающего шума в квартиры соседей была работа технического оборудования: тестомеса и миксеров.

Специалисты замерили уровни шума в квартирах в дневное время и установили превышение предельно допустимого значения в 40 дБА: в одной квартире — на 8-9 дБА, в другой — на 1-4 дБА. За выявленные нарушения предпринимательницу привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 1000 рублей. Также ей предстоит устранить нарушения.