Байкеры устроили массовый незаконный заезд по красноярскому заповеднику

Группа молодых мотоциклистов из 9 человек проникла в «зону полной заповедности» красноярских «Столбов». Как рассказали в пресс-службе заповедника, нарушителей поймали в минувшее воскресенье, 28 мая.

Байкеры проехали на заповедную территорию, игнорируя предупреждающие и запрещающие аншлаги. При этом они пересекли реку Базаиха, нарушив также требования режима водоохранной зоны.

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Задержали злоумышленников государственные инспекторы заповедника, они составили на каждого из них административный протокол — им грозят штрафы в размере от 3 тысяч рублей.

«Следует отметить, что, помимо повреждения почвенного покрова, проезд техники на заповедную территорию имеет и другие негативные последствия. По появившимся тропам в заповедник проникают бродячие собаки и пешие нарушители», — посетовали в пресс-службе «Столбов».