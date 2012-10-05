Опасные членистоногие за неделю покусали больше тысячи красноярцев

Почти 1,3 тыс. жителей Красноярского края пострадали от клещей, сообщили 7 мая в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по краю.

Если в середине апреля в надзорном ведомстве сообщали о 30 покусанных, то в конце этой недели уже известно о 1768 жителях, обратившихся за помощью из-за кровососущих членистоногих. За неделю с 28 апреля по 4 мая в Роспотребнадзоре зафиксировали 1265 случаев присасывания, причем в 341 случае пострадали дети.

«Контакты населения с клещами регистрируются в окрестностях населенных пунктов: село Юксеево Большемуртинского района; поселок Шалинское, Большого Унгута, Камарчаги, Колбинского, деревни Кубинка Манского района; садового общества поселка Кедровый Емельяновского района; села Овсянка, Слизнево, дач „Манская гора“ и кладбища Дивногорска», — отметили в управлении.

Число покусанных выросло и в краевом центре — за неделю в медицинские организации обратилось 417 человек, в том числе 81 ребенок. Кусали людей чаше всего в Академгородке, на Николаевской сопке, рядом с плодово-ягодной станцией, а также на «Столбах» и в районе кладбища Бадалык.

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«На территории Красноярского края продолжается проведение акарицидных обработок, с начала сезона обработаны территории площадью 473,69 га, в том числе в местах массового отдыха, летние загородные оздоровительные учреждения, территории дачных участков, баз отдыха и санаториев», — отметили в пресс-службе и напомнили, что все выходные вирусологическая лаборатория будет работать с 9:00 до 16:00 по адресу ул. Сопочная, 38. Записаться можно заранее по телефонам (391) 202-58-19, 202-58-08.