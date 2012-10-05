На ЕГЭ поймали первого в сезоне выпускника с телефоном

В Красноярском крае завершились первые ЕГЭ основного периода, сообщили в пресс-службе министерства образования региона. 29 мая более 300 человек писали экзамены по географии и более 2 тысяч выпускников — по информатике и ИКТ.

Как рассказала начальник отдела общего образования министерства образования края Татьяна Гридасова, все прошло в штатном режиме, без технологических сбоев. Во всех аудиториях использовалась технология печати контрольно-измерительных материалов. По завершении ЕГЭ работы перевели в электронный вид, зашифровали и направили в центр обработки информации.

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В этом году, как и в прежние, не обошлось без нарушений со стороны школьников. Так, в Ачинске выпускника удалили с экзамена по информатике за наличие мобильного телефона и шпаргалки. Пересдать предмет он сможет только в следующем году.

Результаты по географии и информатике станут известны не позднее 14 июня. Следующий ЕГЭ состоится в среду, 31 мая. В этот день более 14 тысяч выпускников напишут базовую математику.