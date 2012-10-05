Глава Росатома посетил зеленогорский Электрохимический завод

24 мая генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе рабочей поездки в Красноярский край посетил Электрохимический завод. Он провел совещание с участием президента АО «ТВЭЛ» Юрия Оленина и генеральных директоров сибирских предприятий Топливной компании ТВЭЛ.

Генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов представил доклад об основных направлениях работы предприятия и перспективах его развития в рамках программы компактизации производств. Филимонов рассказал, что по итогам 2016 года выручка предприятия превысила 13,3 млрд рублей (+ 11,8 % в сравнении с предыдущим годом).

Чистая прибыль ЭХЗ выросла в сравнении с 2015 годом более чем в два раза и составила 3,4 млрд рублей. Впервые в истории завода выручка от реализации изотопной продукции превысила 1 млрд рублей.

«Новую страницу в истории отечественной атомной энергетики открыла поставка партии цинка, обедненного по изотопу цинк-64, Нововоронежскому филиалу АО „Атомэнергопроект“: теперь обедненный цинк, добавляемый в небольших количествах в теплоноситель первого контура атомных реакторов, улучшит радиационную обстановку и снизит дозовые нагрузки на персонал не только на зарубежных, но и на российских АЭС», — пояснили в отделе общественных коммуникаций ЭХЗ.

Алексей Лихачев посетил цеха обогащения урана и производства изотопов, участок обесфторивания и переработки гексафторида урана «W-ЭХЗ», выставку перспективной продукции общепромышленной деятельности ЭХЗ.

По итогам визита он отметил, что предприятие «в рамках общих подходов и стратегии Росатома, приоритетных направлений развития Топливной компании ТВЭЛ имеет сценарий конкретных действий, укрепляет свое место и свою роль в атомной отрасли».

«На ЭХЗ видна история наращивания компетенций по кратному сокращению затрат, кратному повышению производительности труда в деле создания технологического задела будущего», — подчеркнул Лихачев.