Стали известны доходы нового руководителя красноярского ГУ МВД

На официальном сайте МВД России опубликовали информацию о доходах руководителей за 2016 год.

Как следует из документа, Александр Речицкий, занимающий пост начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю с января этого года, в прошлом заработал 1,832 млн рублей. Еще 248,16 тыс. рублей заработала его супруга. В собственности у семьи половина жилого дома, 2 квартиры и две резиновые лодки. Кроме этого, в пользовании главного полицейского земельный участок и комната в общежитии.

Материалы по теме Главный красноярский следователь и прокурор стали «богаче»

Его заместитель, главный следователь полиции Тамара Белкина отчиталась о доходе, превышающем доход руководителя, — 2,34 млн рублей. Дополнительные 2,29 млн рублей в семейный бюджет внес ее супруг. В собственности у семьи 2 земельных участка, жилой дом, три квартиры, 2 гаража и машиноместо.

Другие заместители начальника красноярского ГУ МВД заявили следующие доходы: Александр Кузнецов — 2,049 млн, Эдуард Хавабу — 1,546 млн рублей.