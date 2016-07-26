Автоледи каталась в темноте по встречке: задержали очевидцы (видео)

Женщина-водитель с признаками опьянения «выскочила» на встречку и едва не устроила ДТП под Красноярском. Задержали женщину автомобилисты, в которых она чуть не врезалась. Водителю-мужчине удалось сориентироваться в сложной ситуации и избежать аварии.

Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошел в ночь на 29 мая в районе Березовки, на федеральной трассе М-53. Водитель-мужчина и его пассажир рассказали, что на ночной трассе им навстречу резко выехал автомобиль Hyundai Solaris. Они решили его догнать и проверить состояние водителя — им оказалась женщина.

«Догнали, на ходу открыли дверь, остановили машину. Вызвали и дождались приезда ГИБДД, оформили ее. Она стала орать, что мы у нее телефон украли, деньги, по итогу в машине инспекторов уснула», — рассказал автомобилист.

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Автоледи настоятельно просила простить ее и отпустить, но молодые люди отказались. Они заявили, что решили сдать ее полиции ради ее же блага: «Чтобы вы живы остались и чтобы больше таких преступников не дороге не было».

В ГИБДД рассказали, что у 45-летней жительницы Сосновоборска действительно имелись признаки опьянения, но она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. При этом у нее с собой вообще не было никаких документов. Женщину отстранили от управления машиной, которую поместили на спецстоянку. Про задержавшего ее водителя известно только одно — он житель Железногорска. Интернет-пользователи похвалили его за хорошую реакцию и неравнодушие.