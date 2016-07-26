Красноярский полумарафон «Июльская жара» попал в мировой рейтинг

Красноярский забег «Июльская жара» попал в число лучших мировых забегов по версии портала worldsmarathons.com. Сайт объединяет крупнейшие старты мира — от знаменитого и самого массового марафона в Нью-Йорке до экстремального забега по Китайской стене — и дает возможность спортсменам со всего мира увидеть лучшие трассы и сразу зарегистрироваться для участия.

Из красноярских забегов в списке есть лишь полумарафон «Июльская жара». В числе других российских марафонов, вошедших в список Worldsmarathons, — Московский марафон и петербургский старт «Белые ночи».

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«Июльская жара» — первый забег в городе, организованный любителями, который с каждым годом собирает все больше бегунов из Сибири, с Дальнего Востока и из даже столицы страны и других государств. В этом году спортсменов будет около 1 300. Участники «Июльской жары» могут выбрать две дистанции на выбор — 21,1 км для опытных и 5 км для новичков, также событие традиционно открывает детский забег на 1 км.

Организация «Жары» всегда отличалась высоким уровнем, сравнимым с тем, что можно увидеть на европейских стартах, а кроме того в 2017 году полумарафон поддержала крупнейшая золотодобывающая компания «Полюс», чтобы сделать забег еще качественнее.

«Июльская жара» пройдет на центральных улицах Красноярска 2 июля, регистрация участников открыта на сайте krasmarafon.ru.