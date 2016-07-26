Для активных и творческих красноярцев учредили премию

Инициативным красноярцам решили вручать премию главы города «Красноярск рукотворный», сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, в ноябре прошлого года в краевом центре состоялся XII городской форум, главной темой которого стали проекты и инициативы красноярцев, преображающих и развивающих город. Тогда мэр Эдхам Акбулатов предложил присуждать специальную премию «Красноярск рукотворный» тем, кто готов бескорыстно помогать, создавать уникальные общественные пространства и объединять окружающих.

Накануне в мэрии утвердили положение о премии. К участию в конкурсе на соискание премии допускаются красноярцы, достигшие 18 лет. Для этого необходимо подать заявку вместе с пакетом документов. Это может сделать как сам соискатель премии, так и представители общественных структур и организаций независимо от формы собственности, но — с письменного согласия соискателя премии на участие в конкурсе.

Премию будут присуждать инициативным красноярцам по следующим номинациям: «Волонтёрство», «Подвижничество», «Простор для творчества».

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Деятельность кандидатов в номинации «Волонтёрство» должна осуществляется добровольно на пользу широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение. Премия в номинации «Подвижничество» присуждается тем, кто добился успехов в педагогической, спортивной, врачебной и иных видах деятельности, выходящей за рамки их повседневных профессиональных обязанностей.

Лауреатами премии в номинации «Простор для творчества» могут стать красноярцы, добившиеся существенных успехов в создании среды творческого, культурного пространства, сохранении или приумножении художественно-эстетических, культурных традиций города и края, а также те, кто придерживается креативных подходов по преобразованию общественных пространств, улиц, домов, зелёных участков.

Лауреатов определят по результатам конкурса. Размер премии составит 100 тысяч рублей. Ежегодно будут присуждать не более восьми премий.