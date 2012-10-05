На трассе под Красноярском нарисовали десятки линий

30 мая на автодороге «Красноярск — Енисейск» начали испытывать материалы для дорожной разметки. Для этого на асфальт нанесли несколько десятков тестовых линий — краску, термопластики, холодные пластики, в том числе и спрей-пластик разных производителей.

Напомним, такие испытания проводятся уже третий год и позволяют создать базу разметочных материалов, оптимальных для использования на дорогах регионов с резко континентальным климатом. Каждые две недели специалисты независимой лаборатории будут выезжать на дорогу и проводить замер всех значимых параметров: коэффициенты световозвращения, светоотражения, яркость разметки, а также общий износ. За краской наблюдения будут вестись в течение 3 месяцев — именно столько времени она должна сохранять свои качества согласно ГОСТу.

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В этом году приоритет в проверке отдали холодному пластику: часть образцов, которые тестируются, произведены в Красноярском крае, часть — в центральной России. Мониторинг пластичных материалов продлится от шести месяцев до года.

«В столичных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, толстослойные пластики применяются уже более 3 лет. Установлен ряд преимуществ толстослойных холодных пластиков перед термопластиками. Материал не размягчается в жаркую погоду при высоких температурах, а значит на нем не будет оставаться следов протекторов от колес автомобилей, он превосходно удерживает на поверхности разметки микростеклошарик, который не вдавливается в слой разметочного материала как это происходит в случае с термопластиком, и соответственно разметка лучше видна в темное время суток. Яркий пример — МКАД, где только с появлением разметки, выполненной с применением холодных толстослойных пластиков, была обеспечена круглогодичная сохранность разметки», — рассказали в пресс-службе краевого управления автомобильных дорог.

Специалисты уверяют, что холодные пластики могут держаться на дорожном полотне до 3 лет без необходимости обновления.

Напомним, в 2015 году основное внимание на испытаниях уделялось краскам — как оказалось, наиболее стойкими оказались краски, производимые в Красноярском крае. В 2016 году акцент сделали на термопластики. Результаты исследований послужили поводом для изменения стандарта дорожной разметки.