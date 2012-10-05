Ремонт главных улиц Красноярске дешевеет и запаздывает

Подрядчики ремонта улиц в центре Красноярска определятся только к середине июня. Соответствующие изменения 26 мая появились на официальном портале госзакупок.

Напомним, 1 июня в Красноярске должны были подвести итоги двух аукционов на право ремонта пр. Мира и ул. Карла Маркса. Сегодня стало известно, что сроки аукционов сдвинулись — их продлили до 13 июня. Одновременно с этим поменялись и цены контрактов — пр. Мира «подешевел» на 1,976 млн рублей, а ул. Карла Маркса — на 2,062 млн рублей.

В общей сложности теперь ремонт центра города обойдется администрации максимум в 328,626 млн рублей вместо ранее запланированных 332,664 млн рублей.

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Несмотря на то, что аукцион завершится почти на полмесяца позже, чем планировалось, сроки окончания ремонта остались прежними — конец октября. При этом объем работ остается тем же — подрядчику нужно подготовить территорию строительства, уложить асфальт, а затем поставить светофоры, дорожные знаки, автобусные остановки и переделать все сети, включая контактную и освещение, нанести дорожную разметку.

Стоит отметить, аукцион на ремонт Коммунального моста уже отложили — также как минимум на 15 дней потому что не нашлось ни одной фирмы, которая захотела бы выполнить эту работу.