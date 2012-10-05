Дети «мешают» строить карьеру четверти красноярцев

Жители Красноярска рассказали, как наличие детей влияет на их карьеру. Данные опроса специально ко Дню защиты детей обнародовал сайт по поиску работы и подбору персонала HeadHunter.

34 % опрошенных согласились с утверждением, что «заниматься детьми труднее, чем работать» — эти респонденты воспринимают заботу о детях и оплачиваемую работу как практически равные по трудозатратам занятия. Около трети (28 %) предпочли бы работать, а не заниматься детьми. Каждый пятый (21 %) считает, что наличие детей — это всегда выбор, так как хорошо можно делать только одно дело. Строить карьеру наличие детей мешает 25 % жителей Красноярска.

При этом аналитики заявили и о «плюсах» детей для для карьеры, так как их появление развивает полезные навыки: умение расставлять приоритеты и распознавать эмоции других людей, тайм-менеджмент.

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«Во-вторых, для родителей работа часто становится отличной отдушиной от домашних обязанностей. Нередко женщины признаются, что дома отчаянно скучают по работе, и выполняют ее с огромной радостью, отдачей и отличным результатом. Сотрудник с детьми будет выше ценить текущее место работы и не станет размениваться на сомнительные предложения. Ведь смена работы — это финансовый риск для его семьи. В-третьих, родители учатся планировать и распорядок дня и работу. Редкий профессионал с энтузиазмом отнесется к полуночным отчетам или работе на выходных. Он постарается приложить все усилия к тому, чтобы закрыть все задачи и спокойно отправиться домой к семье», — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук.