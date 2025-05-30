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Водитель бегом догнал и избил виновника ДТП на встречной (видео)
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В Красноярском крае

Водитель бегом догнал и избил виновника ДТП на встречной (видео)

30 мая 20:52
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ДТП в Советском районе Красноярска закончилось жестоким избиением водителя: мужчина спровоцировал аварию и стал скрываться, но другой водитель бегом по оживлённой проезжей части догнал его и причинил серьёзные травмы.

Инцидент произошёл сегодня днём на улице Партизана Железняка, в районе пересечения с улицей Октябрьской.

По данным ГИБДД, 60-летний водитель автомобиля Toyota Camry ехал по полосе, предназначенной для встречного движения, и столкнулся там с машиной такой же марки, которой управлял 30-летний мужчина. После ДТП нарушитель стал уезжать по крайней левой полосе, продолжая двигаться противоположно потоку, а второй участник бегом пустился за ним в погоню. Он догнал оппонента, одним ударом повалил его на землю, и тот уже не смог встать.

По данным полиции, старший из мужчин серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

Эта информация подтверждается и видеозаписью камер уличного наблюдения.

Происшествие на Партизана Железняка

Видео проектов 24oko.ru компании Телекома и cam.krk.ru компании ОрионТелеком

В ГИБДД также сообщили, что виновник ДТП, ехавший по встречной, ранее был лишён водительских прав — также за оставление места аварии.

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