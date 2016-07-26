Полиция: на красноярских улицах стало безопаснее

Полиция Красноярского края похвасталась позитивной статистикой по преступлениям за 4 месяца текущего года. Всего за это время в регионе зарегистрировали 5844 преступления — это на 19,5 % меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период на 23,6 % снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (947), в том числе на 22,7 % — убийств. Однако уровень преступности в Красноярском крае все еще выше, чем в среднем по Сибири, и существенно выше, чем по России.

«Анализ оперативной обстановки в целом показывал рост общего показателя раскрываемости преступлений, который составил 56,2 %. Более эффективно стражи порядка работали над раскрытием таких значимых составов, как умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, кражами из квартир и автомототранспорта, хулиганства, фальшивомонетничества, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и оружия», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

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Профилактические меры помогли на четверть (-24,5 %) сократить число преступлений, совершенных в общественных местах, и почти на 15 % (-14,2 %) — на улицах. Меньше произошло грабежей (-14,5 %) и мошенничеств (-5 %).

Позитивная динамика отмечается и в сфере предупреждения преступлений среди несовершеннолетних и пьяных — зафиксировано снижение криминальной активности на 47,3 % и 16,6 % соответственно.