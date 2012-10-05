Древнейший монастырь Сирии примет участие в выставке «Сибирь православная»

Участие в выставке «Сибирь православная» впервые примет одна из старейших обителей Сирии — патриарший монастырь Святой Феклы (город Маалула). С IV века он является местом постоянного паломничества христиан и важным духовным центром Ближнего Востока.

С 7 по 13 июня в МВДЦ «Сибирь» красноярцы смогут лично познакомиться с историей и жизнью монастыря и узнать о его святынях, главными из которых являются гробница с мощами Святой Феклы. Гостям выставки расскажут об истории и культуре древнего города Маалула. Он известен тем, что его жители говорят на арамейском языке, на котором проповедовал Иисус Христос.

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На выставочном стенде монастыря будет представлена икона Святой Феклы с частицей ее мощей, а также различная церковная атрибутика из этих святых мест. На участие в православной выставке монастырь благословил Патриархат Антиохии и всего Востока.

Напомним, выставка «Сибирь православная» пройдет в Красноярске с 7 по 13 июня в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.