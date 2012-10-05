Первый в России Музей христианского искусства представят на выставке «Сибирь православная»

С 7 по 13 июня в Красноярске пройдет Х выставка-ярмарка «Сибирь православная». В этот юбилейный год выставка соберет известные храмы и монастыри, а также крупнейшие культурно-просветительские центры со всего мира. К примеру, горожанам представят первый в России (и второй в мире после Ватикана) Музей современного христианского искусства.

Этот уникальный музей находится в Лесосибирске. В нем собраны работы православных художников и скульпторов со всей Сибири, Центральной России, Дальнего Востока, затрагивающих в своем творчестве религиозную и в первую очередь христианскую проблематику.

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Посетителям представлена живопись, графика, скульптура, керамика. Вся коллекция была собрана усилиями настоятеля Крестовоздвиженского собора Лесосибирска протоиерея Андрей Юревича. Имея искусствоведческое образование, он вместе с единомышленниками решился на создание в небольшом сибирском городе музея, подобного знаменитому Музею христианского искусства в Ватикане.

Напомним, выставка «Сибирь православная» пройдет в Красноярске 7-13 июня. Это значимое событие в духовной жизни города и края, которое ежегодно объединяет более 30 тысяч верующих. Выставка пройдет в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.