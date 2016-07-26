«Гарнитура разрядилась»: еще двух общительных маршрутчиков наказали за телефоны (видео)

Очередных любителей пообщаться в социальных сетях за рулем заметили бдительные красноярцы, сообщили 16 мая в пресс-службе ГИБДД.

Сообщение о том, что водитель автобуса, следовавшего маршрутом № 52, на протяжении как минимум получаса смотрит не на дорогу, а в свой сотовый телефон, поступило 14 мая. «Ладно бы разговаривал, но он все время рассматривал фотографии, читал сообщения в различных соцсетях, и все это во время движения автобуса. Часто на дорогу вообще не смотрел», — отметила расстроенная пассажирка.

Еще одно подобное же заявление поступило и на водителя автобуса № 99 — он тоже был увлечен общением по телефону во время движения.

«Накануне в социальных сетях появились видеозаписи, на которых водители автобусов № 99 и № 52 во время движения говорили по сотовым телефонам. Автополицейские установили личность водителей и вызвали их в Госавтоинспекцию для дачи объяснений и привлечения к ответственности за нарушение Правил дорожного движения», — пояснили в пресс-службе управления.

Один из водителей заверил: вину свою признает и обещает исправиться. Виной всему — не вовремя разрядившаяся батарейка в беспроводной гарнитуре. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье 12.36 прим 1 КоАП, в соответствии с которой предусмотрен штраф 1500 рублей.