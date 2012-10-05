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В День защиты детей в Красноярске «расцветет» «Дерево желаний»
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В День защиты детей в Красноярске «расцветет» «Дерево желаний»

0+ для детей всех возрастов
31 мая 19:30
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В первый день лета в Красноярске в ТРЦ «Июнь» появится «Дерево желаний» — декоративная конструкция, украшенная «волшебными бабочками» — открытками ручной работы.

Как рассказали создатели проекта, «Дерево желаний» — это обновленный формат благотворительной акции «Лето добрых дел», которая проходила в Красноярске с 2010 по 2014 годы. Тогда подарки получили более 1000 детей из детских домов со всего края.

В этом году акция стартует при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой, а также ведущих СМИ города. В ней примут участие 147 детей из Красноярска, Сосновоборска и Лесосибирска. В течение всего лета каждый посетитель ТРЦ «Июнь» сможет выбрать из множества открыток одну или несколько и исполнить желание ребенка.

Открытка — «волшебная бабочка»
Фото предоставлено организаторами благотворительной акции
Украшение открытки
Фото предоставлено организаторами благотворительной акции
Загаданное желание
Фото предоставлено организаторами благотворительной акции
Загаданное желание
Фото предоставлено организаторами благотворительной акции

«Чего хотят дети, обделенные любовью и заботой родителей? Того же, что и все дети на Земле. Малыши просят новую игрушку (музыкальный центр с голосами животных, говорящую куклу, набор доктора), дошколята мечтают о букваре и красивом школьном ранце с любимым героем, школьники уже имеют свое хобби и загадывают получить в подарок необходимые аксессуары (боксерские перчатки, часы, наушники). Мальчики мечтают о спортивных костюмах, девочки — о красивых платьях. Многие из них, как и все современные дети, грезят о гаджетах — квадрокоптере, беспроводной колонке или планшете», — рассказали организаторы акции.

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Чтобы принять участие в акции, необходимо выбрать понравившуюся «бабочку», купить подарок, о котором мечтает ее автор, и передать презент вместе с открыткой на стойку информации ТРЦ «Июнь».

Старт благотворительной акции «Дерево желаний» будет дан на детском празднике «Фестиваль чудес», который пройдет 1 июня на 3 этаже ТРЦ «Июнь». Гостей ждут игры с аниматорами, рисунки мелом, бесплатное мороженое, сладкая вата и фруктовые коктейли. Подарки же с «Дерева желаний» вручат детям из детдомов на праздничном концерте 9 сентября.

Акция «Дерево желаний» продлится с 1 июня по 31 августа на 1 этаже ТРЦ «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23).

Мирошникова Ирина Юльевна
Мирошникова Ирина Юльевна
Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае

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