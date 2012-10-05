В День защиты детей в Красноярске «расцветет» «Дерево желаний»

В первый день лета в Красноярске в ТРЦ «Июнь» появится «Дерево желаний» — декоративная конструкция, украшенная «волшебными бабочками» — открытками ручной работы.

Как рассказали создатели проекта, «Дерево желаний» — это обновленный формат благотворительной акции «Лето добрых дел», которая проходила в Красноярске с 2010 по 2014 годы. Тогда подарки получили более 1000 детей из детских домов со всего края.

В этом году акция стартует при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой, а также ведущих СМИ города. В ней примут участие 147 детей из Красноярска, Сосновоборска и Лесосибирска. В течение всего лета каждый посетитель ТРЦ «Июнь» сможет выбрать из множества открыток одну или несколько и исполнить желание ребенка.

«Чего хотят дети, обделенные любовью и заботой родителей? Того же, что и все дети на Земле. Малыши просят новую игрушку (музыкальный центр с голосами животных, говорящую куклу, набор доктора), дошколята мечтают о букваре и красивом школьном ранце с любимым героем, школьники уже имеют свое хобби и загадывают получить в подарок необходимые аксессуары (боксерские перчатки, часы, наушники). Мальчики мечтают о спортивных костюмах, девочки — о красивых платьях. Многие из них, как и все современные дети, грезят о гаджетах — квадрокоптере, беспроводной колонке или планшете», — рассказали организаторы акции.

Материалы по теме Как стать приемными родителями Пошаговая инструкция и ответы на неудобные вопросы

Чтобы принять участие в акции, необходимо выбрать понравившуюся «бабочку», купить подарок, о котором мечтает ее автор, и передать презент вместе с открыткой на стойку информации ТРЦ «Июнь».

Старт благотворительной акции «Дерево желаний» будет дан на детском празднике «Фестиваль чудес», который пройдет 1 июня на 3 этаже ТРЦ «Июнь». Гостей ждут игры с аниматорами, рисунки мелом, бесплатное мороженое, сладкая вата и фруктовые коктейли. Подарки же с «Дерева желаний» вручат детям из детдомов на праздничном концерте 9 сентября.

Акция «Дерево желаний» продлится с 1 июня по 31 августа на 1 этаже ТРЦ «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23).